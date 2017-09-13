Кыргызское гражданство стало более привлекательным для иностранцев

13 сентября 2017, 16:48 Комментарии

Привлекательность кыргызского гражданства в 2016 году поднялась на 9 позиций. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании Henley & Partners.

По итогам 2016 года, как и в исследованиях предыдущих лет, самыми привлекательными признаны гражданства европейских государств. Первое место заняло гражданство Германии. На втором месте – Франция и Дания, за ними идут Исландия, Швеция и Норвегия. Худшие показатели у Центральноафриканской республики и Афганистана.

Кыргызстан в 2016 году значительно улучшил свои позиции в этом рейтинге. Если по итогам 2015 года он занял 119-е место, то сейчас поднялся на 110-е место. Но в группе стран СНГ кыргызское гражданство все же отстает, опережая лишь страны с диктаторским режимом - Таджикистан и Узбекистан.

В целом, отмечают авторы исследования, ценность гражданств на общемировом уровне в 2016 году повысилась на 0,75%.

При составлении рейтинга были изучены 195 гражданств. Индекс гражданств мира анализирует ценность гражданств разных стран мира, учитывая масштаб экономики страны, развитие человеческого потенциала, безвизовый доступ для кратковременных поездок, возможность безвизового проживания и работы за границей и другие показатели.