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Волейболисты "Жаны Муун" выиграли Иссык-Кульские игры

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366253_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447614-ru.html

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13 сентября 2017, 16:50       Комментарии

Иссык-Кульский "Жаны-Муун" стал победителем волейбольного турнира среди мужских команд в рамках Международных Иссык-Кульских спортивных игр-2017, где участвовали игроки до 40 лет.
Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, в турнире по волейболу принимали участие более 50 команд, которые разыгрывали награды в трех возрастных категориях среди мужчин, а также в двух среди женщин.
В турнире среди игроков до 40 лет у мужчин первое место заняла команда "Жаңы Муун", на втором месте "Кыргыз Бажы" и на третьем - "Дархан".
Среди ветеранов старше 40 лет золото завоевала команда "Алмаз", вторым стал "Динамо", а бронза у "Кочмондор". Среди ветеранов старше 50 лет турнир выиграл "Спартак", серебро завоевали представители города Ош и замкнул тройку сильнейших "Арашан".
В турнире у женских команд в категории до 35 лет первенство у девушек из "Дордой Намыс-1", второе - у сборной команды Оша, третье место у бишкекского "Улара". В старшей категории победила сборная города Оша.
Помимо этого, также определены победители по пляжному волейболу, где победителями среди мужчин до 35 лет стала команда "Каспий-1 (Казахстан), у женщин - представители Китая. В старшей категории отличились "Ноокен" и Кара-Балта.

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