Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Wi-Fi и игровая площадка — ждать очереди в ЦОН будет легче и интереснееWi-Fi и игровая площадка — ждать очереди в ЦОН будет легче и интереснееВ Бишкеке демонтирован пункт по приему вторсырьяВ Бишкеке демонтирован пункт по приему вторсырья

Иссык-Кульские игры: определили победителей турнира по пляжному самбо

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366256_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447613-ru.html

Похожие новости

Волейболисты "Жаны Муун" выиграли Иссык-Кульские игры

Пляжное сумо: кыргызстанцы взяли шесть "золотых" на Иссык-Кульских играх

В Бишкеке прошел международный турнир по кулатуу эртаймаш

Уже 20 часов бушует пожар в Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области

Валентина Шевченко проиграла бой Аманде Нунес за титул чемпионки турнира UFC

13 сентября 2017, 17:03       Комментарии

Определены победители и призеры состязаний по пляжному самбо в рамках международных Иссык-Кульских спортивных игр, завершившихся 12 сентября в Чолпон-Ате.
Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, медали разыгрывались среди мужчин до и старше 35 лет из России, Казахстана и Кыргызстана.
Среди девушек разыгрывались три комплекта медалей и победителями турнира в своих весовых категориях стали Каным Бургхан кызы (до 52 кг), Асель Абетова (до 64 кг) и Мээримай Нурадилова (до 72 кг).
Мужчины боролись за медали в весовых категориях до 68,82 и до 100 кг.
Победители в других категориях:
среди мужчин до 35 лет
<li>до 68 кг – Темир Бараканов (Чолпон-Ата)</li><li>до 82 кг – Нурсултан Кубанычбеков (Бишкек)</li><li>до 100 кг – Максим Мануилов (Бишкек)</li>
старше 35 лет
<li>до 68 кг – Улан Кыдыров (Каракол)</li><li>до 82 кг – Бакыт Байгазаков (Каракол)</li><li>до 100 кг – Бакыт Абыкеев (Бишкек)</li>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум