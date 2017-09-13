Иссык-Кульские игры: определили победителей турнира по пляжному самбо

13 сентября 2017, 17:03 Комментарии

Определены победители и призеры состязаний по пляжному самбо в рамках международных Иссык-Кульских спортивных игр, завершившихся 12 сентября в Чолпон-Ате.

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, медали разыгрывались среди мужчин до и старше 35 лет из России, Казахстана и Кыргызстана.

Среди девушек разыгрывались три комплекта медалей и победителями турнира в своих весовых категориях стали Каным Бургхан кызы (до 52 кг), Асель Абетова (до 64 кг) и Мээримай Нурадилова (до 72 кг).

Мужчины боролись за медали в весовых категориях до 68,82 и до 100 кг.

Победители в других категориях:

среди мужчин до 35 лет

<li>до 68 кг – Темир Бараканов (Чолпон-Ата)</li><li>до 82 кг – Нурсултан Кубанычбеков (Бишкек)</li><li>до 100 кг – Максим Мануилов (Бишкек)</li>

старше 35 лет

<li>до 68 кг – Улан Кыдыров (Каракол)</li><li>до 82 кг – Бакыт Байгазаков (Каракол)</li><li>до 100 кг – Бакыт Абыкеев (Бишкек)</li>