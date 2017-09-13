В депрессию впадать не собираюсь — Шевченко о прошедшем бое с Нуньес

13 сентября 2017, 16:32 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Боец из Кыргызстана Валентина Шевченко, комментируя бой с Амандой Нуньес в минувшие выходные, заявила, что недовольна результатом поединка.

На главном турнире UFC 215 в Канаде Валентина Шевченко сошлась с чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес. По итогам пяти раундов соотечественница не смогла одолеть бразильянку и уступила ей по очкам.

Спортсменка опубликовала свое заявление в социальных сетях.

⏩

Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Сен 12 2017 в 11:13 PDT

Шевченко поблагодарила болельщиков за поддержку и выразила свое мнение о поединке.

"Новые правила, с которыми нас ознакомили до боя, говорят, что если при удержании позиции не производишь никакого действия, то этот контроль не дает преимущества. А Нуньес не смогла сделать ни одной атаки, ни одного удара, находясь в партере. За весь бой я не получила ни одного удара по лицу от нее", - отметила Шевченко.

По словам бойца, ей приходилось одновременно атаковать и контратаковать соперницу, так как та заняла пассивную позицию.

"Некоторые говорят, что она держала центр октагона, это ей записали в преимущество. Наши соревнования не называются "займи центр октагона и выиграй". Ты можешь занять центр восьмиугольника, но при этом пропустить все возможные удары. Боец должен и может использовать весь периметр октагона согласно своей тактике и стилю", - выражает недовольство Шевченко.

Также она написала, какой тактики придерживалась в ходе всего поединка. По ее мнению, бежать в открытый обмен ударами на соперника, который выше и тяжелее, было бы глупо с ее стороны. Спортсменка сказала, что делает упор на технику, тактику и скорость.

"Для того мы и занимаемся боевыми искусствами, чтобы не крепким лбом завоевать победу, и не для того, чтобы выиграть в случайном обмене ударами. Цель заключается в том, чтобы наносить удары и не получать их в ответ. А этого можно достичь, только тренируя свое искусство. Поэтому после боя у меня на лице ни одного синяка, а кулаки разбиты", - написала кыргызстанский боец.

В конце заявления Шевченко не исключила, что встретится с бразильянкой снова.

"Обидно, что так получилось, особенно обидно перед теми болельщиками, которые за меня переживали и поддерживали. ММА - это очень интересный и разнообразный спорт, всякое бывает. Конечно, я расстроена, но в депрессию впадать не собираюсь. Немного отдохну и вновь приступлю к тренировкам, чтобы в ближайшее время снова выйти в октагон. А с Нуньес мы еще встретимся!" - заключила Валентина.

Бойцы до этого встречались на турнире UFC 196 в марте прошлого года, тогда Нуньес одержала победу по очкам.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });