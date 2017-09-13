Таджикские эксперты о будущем в отношениях Таджикистана и ОБСЕ

13 сентября 2017, 16:39 Комментарии

Ряд таджикских экспертов уверены, что несмотря на сегодняшние разногласия между Таджикистаном и ОБСЕ, миссия этой организации в республике не будет закрыта. Хотя некоторые называют действия ОБСЕ "политикой двойных стандартов" и говорят, что закрытие было бы целесообразным.

"Так называемая политика двойных стандартов, которую проводит в отношении Таджикистана Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может способствовать закрытию миссии этой организации в республике", - заявил "АП" источник в офисе правящей Народной демократической партии Таджикистана.

ЦИК НДПТ недоумевает, что "такая влиятельная организация ОБСЕ, который ежегодно проводит различные мероприятия по защите прав человека, сама не соблюдает элементарные требования юриспруденции".

"Представители ПИВТ и "Группы-24", которые в Таджикистане решением суда признаны террористическим и экстремистским организациями, в последнее время стали завсегдатаями ОБСЕ, мы сожалеем, что признанные законом преступниками имеют свободный доступ к мероприятиям ОБСЕ", - отметил источник.

Заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов напротив считает, что, несмотря на натянутые отношения между официальным Душанбе и ОБСЕ, бюро этой организации в Душанбе не будет закрыто, так как статус и полномочия миссии достаточно ограничены.

Хакимов также считает, что ОБСЕ не стоит винить в том, что "так называемые таджикские оппозиционные силы провели акцию в день открытия ежегодной конференции ОБСЕ "О выполнении мер в области человеческого измерения" в Варшаве". "Ее ведь не организовала ОБСЕ, - отмечает Хакимов. – Нелепо винить в этом ОБСЕ".

Хакимов считает, что таджикским властям следовало бы для выработки приемлемой обоюдно выгодной позиции в Варшаву направить представителей политических партий страны, прежде всего СДПТ, а также независимых СМИ республики.

Известный таджикский журналист, профессор Ибрагим Усманов уверен в том, что нынешнее недопонимание между официальным Душанбе и ОБСЕ, которое, по его словам, больше раздуто некоторыми СМИ, не станет причиной разрыва отношений.

"Выход из ОБСЕ для таких маленьких стран, как Таджикистан, неприемлем. Нам выгоднее сотрудничать с этой влиятельной организацией, с которой у нас много соглашений в различных сферах", - считает профессор.

По мнению первого заместителя директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Сайфулло Сафаров, ОБСЕ сама была заинтересована в понижении своего статуса в Таджикистане.

"Либо они решили, что Душанбе достаточно справляется с защитой своей безопасности, и больше нет необходимости здесь иметь целое бюро, либо в ОБСЕ знают, какие планы вынашивают в отношении нашего региона отдельные страны. И они просто решили в целях безопасности понизить свой статус. В любом случае, эта организация зависима от крупных игроков. Ни одна из стран ЕС и многие страны ОБСЕ ничего не делают без одобрения США. Поэтому и все их действия здесь, как и в любой другой стране ОБСЕ, продиктованы", - заявил Сафаров.

Напомним, в польской столице до 22 сентября будет проходить ежегодное Совещание Бюро по правам человека ОБСЕ "О выполнении мер в области человеческого измерения". По данным Радио "Озоди" места таджикской делегации в зале совещаний пустовали. Но точных данных о присутствии или отсутствии представителей таджикской официальной делегации на совещании ОБСЕ пока нет. Хотя, как передает "Озоди", участие правительственной делегации Таджикистана во главе с детским омбудсменом Раджабмо Хабибуллозода, все же планировалось.

Источник: Азия плюс