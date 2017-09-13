В Бишкеке откроют ЦОН с WI-FI, комнатой матери и игровой для детей

13 сентября 2017, 16:17 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. В Центрах обслуживания населения граждане не должны стоять в очередях, а паспорта должны выдаться в установленные сроки, без задержек. Об этом Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сказал сегодня, 13 сентября, в ходе рабочей встречи с председателем Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики Дастаном Догоевым.

"Со стороны граждан идет определенная критика в ваш адрес. Люди жалуются на большие очереди в Центрах обслуживания населения, излишнюю волокиту, задержку с изготовлением и получением паспортов. Сложившуюся ситуацию нужно оперативно менять. Граждане должны иметь возможность быстро сдать необходимые документы и в установленные сроки получить новый паспорт", - сказал Премьер-министр Сапар Исаков.

Председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики Дастан Догоев проинформировал Главу Правительства о том, что за последнее время поток граждан, обращающихся в Центры обслуживания населения, увеличился в три раза, что создало дополнительную нагрузку на имеющаяся инфраструктуру, а сотрудники были вынуждены работать в две смены. Площадь Центра обслуживания населения, находящегося по улице Ч.Валиханова в городе Бишкек, составляет всего 600 кв.м. При этом он ежедневно обслуживает около 2 тысяч граждан.

Дастан Догоев сообщил, что нарекания по работе Центров обслуживания населения обоснованы, но имевшиеся проблемы на сегодняшний день уже решены.

"Активно продолжается кампания по бесплатной замене ID-карт на биометрические паспорта. Для создания максимально комфортных условий для граждан, обращающихся в нашу службу, в ближайшее время в городе Бишкек планируется открытие еще одного Центра по обслуживанию населения, где будут созданы все условия для граждан, включая наличие бесплатного Wi-Fi, зала ожиданий, детской игровой комнаты, комнаты матери. Также с 18 сентября 2017 года вводится услуга "доставка паспорта на дом", - сообщил он.

По информации Дастана Догоева, в настоящее время выдача паспортов гражданам, сдавшим необходимые документы, осуществляется с опережением графика на 6 дней. Согласно установленным нормам, паспорт изготавливается в течение 12 рабочих дней после сдачи всех необходимых документов.