МЧС КР передали мобильные дома, которые отдадут пострадавшим при ЧС

13 сентября 2017, 16:22 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Правительство России в рамках двустороннего сотрудничества передало Кыргызстану гуманитарный груз в виде 35 мобильных жилых домов.

Данное мероприятие прошло в Государственном центре подготовки спасателей МЧС КР, расположенном в селе Садовое Московского района Чуйской области.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, по словам замминистра ЧС, полковника Калыса Ахматова, Кыргызстану было передано 35 единиц однокомнатных мобильных жилых домов, которые будут использоваться пострадавшим населением как временное жилье во время чрезвычайных ситуаций.

Напомним, Россия является стратегическим партнером Кыргызстана в области предупреждения и ликвидации ЧС.