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Интеллигенция Токтогульского района и города Таш-Кумыр выразила поддержку Сооронбаю Жээнбекову

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/intellige...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447608-ru.html

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Жумгал, Кочкор, Чолпон-Ата, Балыкчы, Токтогул и Кара-Куль за Сооронбая Жээнбекова! ФОТОРЕПОРТАЖ

13 сентября 2017, 16:42       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Представители интеллигенции Токтогульского района и города Таш-Кумыр Жалал-Абадской области выражают поддержку кандидату на пост Президента Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову.
Много лет проработавшая в школе Токтогульского района учительницей Нарынкан Термечикова заявила, что поддерживает кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, так как у него имеется накопленный многолетний опыт работы с простыми людьми, на государственных должностях, он хорошо знает проблемы и чаяния простых людей, в том числе и учителей. "У Сооронбая Шариповича большой жизненный опыт, он знает, что нужно стране, народу, человеку и как их достичь. Мы знаем, что где бы он ни работал, какую бы должность не занимал, Сооронбай Жээнбеков всегда предпочитал меньше слов и больше дела", - подчеркнула Нарынкан Термечикова.
Заслуженный учитель Кыргызской Республики, руководитель городского Центра русского языка города Таш-Кумыр Валентина Анатольевна Лукина вручила Сооронбаю Жээнбекову удостоверение сопредседателя своего центра. "Мы все видим, какие только обещания не дают кандидаты в президенты, что голова кругом идет. Мой вам совет - голосуйте не за красивые слова, а за реальные дела. Такой кандидат у нас есть, который на посту премьер-министра доказал, что он человек дела – это Сооронбай Жээнбеков", - сказала Валентина Лукина.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 13.09.2017 г.</li> </ul>

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