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За 8 месяцев 2017 года на территорию России въехали 365 тыс. кыргызстанцев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447607-ru.html

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13 сентября 2017, 16:43       Комментарии

За 8 месяцев 2017 года на территорию России въехали 365 тыс. кыргызстанцев. Об этом стало известно 13 сентября во время заседания совместной кыргызско-российской рабочей группы по вопросам трудовой деятельности и социальной защиты трудящихся-мигрантов. Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года численность граждан КР, въехавших на территорию России, увеличилось на 27%.
Как сообщает пресс-служба Госслужбы миграции, в ходе заседания также был поднят вопрос о невыплаченных заработных платах гражданам Кыргызстана.
"С января по август 2017 года в представительство Госслужбы миграции в России поступило 1 тыс. 638 обращений граждан о невыплате заработной платы на общую сумму 66 млн 875 тыс. рублей. При содействии представительства взыскано 23 млн 907 тыс. рублей путем мирного урегулирования", - говорится в сообщении.

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