Ее искали через соцсети — маленькая девочка погибла, упав в туалет

13 сентября 2017, 16:25 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Полуторагодоваля девочка, которую искали со вчерашнего дня, найдена мертвой. Ее тело вытащили из выгребной ямы, сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

В социальных сетях ранее появилась информация о ребенке, который пропал в жилом массиве "Ак-Ордо" 12 сентября, а мать девочки написала заявление в милицию.

Для принятия мер по розыску малышки выезжал сотрудник УВД Ленинского района.

Как пояснила мать пропавшей, в тот день ребенок играл во дворе, а сама она занималась домашними делами. Примерно в обеденное время женщина обнаружила пропажу дочери, после чего опросила соседей и позвонила в милицию.

Сотрудники милиции обошли местность и опросили жителей близлежащих домов, однако начальные поиски результатов не дали.

Позже, примерно в 20.00, в выгребной яме туалета обнаружили тело девочки.

Проводится расследование.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });