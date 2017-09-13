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Ее искали через соцсети — маленькая девочка погибла, упав в туалет

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447606-ru.html

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За попытку изнасилования 13-летней девочки задержан 66-летний мужчина (фото, видео)

13 сентября 2017, 16:25       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Полуторагодоваля девочка, которую искали со вчерашнего дня, найдена мертвой. Ее тело вытащили из выгребной ямы, сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
В социальных сетях ранее появилась информация о ребенке, который пропал в жилом массиве "Ак-Ордо" 12 сентября, а мать девочки написала заявление в милицию.
Для принятия мер по розыску малышки выезжал сотрудник УВД Ленинского района.
Как пояснила мать пропавшей, в тот день ребенок играл во дворе, а сама она занималась домашними делами. Примерно в обеденное время женщина обнаружила пропажу дочери, после чего опросила соседей и позвонила в милицию.
Сотрудники милиции обошли местность и опросили жителей близлежащих домов, однако начальные поиски результатов не дали.
Позже, примерно в 20.00, в выгребной яме туалета обнаружили тело девочки.
Проводится расследование.
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