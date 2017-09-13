Омурбек Бабанов: К 2023 году условия жизни каждой семьи в нашей стране улучшатся вдвое

13 сентября 2017, 16:16 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями села Гульчо Алайского района Ошской области и презентовал им предвыборную программу "Путь вперед!".

"Я понимаю, что беру на себя огромную ответственность, когда заявляю, что Кыргызстан войдет в топ быстроразвивающихся стран мира. Но я знаю, как этого достичь, поэтому могу твердо обещать, что к 2023 году условия жизни каждой семьи в нашей стране улучшатся вдвое", — сказал кандидат.

В поддержку Бабанова выступили депутат ЖК Болотбек Ибраимжанов и экс-вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев.

"Мы с Бабановым были однокурсниками, потом вместе работали. Я знаю его как человека слова, который всегда выполняет свои обещания. Как-то я спросил, почему он идет на выборы. Он ответил: "Если в будущем мой сын или внук спросит, почему он богат, а народ голодает, что я ему отвечу?". Поэтому я надеюсь, что вы будете бороться за будущее и проголосуете за реформатора", — сказал Ибраимжанов.

Также в поддержку Омурбека Бабанова выступили местные жители. Жээнбай Осконбаев назвал людей, делящих страну на север и юг, врагами народа и призвал односельчан поддержать кандидата Омурбека Бабанова.

"В течение 25 лет мы только и делаем, что говорим. Пришло время реальных действий! Предлагаю 15 октября никого не бояться и твердо идти на выборы в поддержку Бабанова", — сказал другой местный житель Болот Дыйканбаев.

Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

<ul> <li>"Новый стиль управления государством"</li> <li>"Новая экономика и социальная политика"</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система"</li> <li>"Безопасная страна"</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"</li> </ul>

Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 13.09.2017 г. Тираж: 1.