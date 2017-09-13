Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +23°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Исаков обсудил с МВФ реализацию программ по экономическим и социальным реформамИсаков обсудил с МВФ реализацию программ по экономическим и социальным реформам

Омурбек Бабанов: К 2023 году условия жизни каждой семьи в нашей стране улучшатся вдвое

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447605-ru.html

Похожие новости

ЕС обновит стратегию отношений с Центральной Азией

ЕС обновит стратегию отношений с Центральной Азией

Переход к онлайн-проверкам улучшит условия для бизнеса – Госэкотехинспекция

Новая страница в истории — в Нарыне найден большой город XI века

В Оше препятствуют встрече местных жителей с Омурбеком Бабановым

13 сентября 2017, 16:16       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями села Гульчо Алайского района Ошской области и презентовал им предвыборную программу "Путь вперед!".
"Я понимаю, что беру на себя огромную ответственность, когда заявляю, что Кыргызстан войдет в топ быстроразвивающихся стран мира. Но я знаю, как этого достичь, поэтому могу твердо обещать, что к 2023 году условия жизни каждой семьи в нашей стране улучшатся вдвое", — сказал кандидат.
В поддержку Бабанова выступили депутат ЖК Болотбек Ибраимжанов и экс-вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев.
"Мы с Бабановым были однокурсниками, потом вместе работали. Я знаю его как человека слова, который всегда выполняет свои обещания. Как-то я спросил, почему он идет на выборы. Он ответил: "Если в будущем мой сын или внук спросит, почему он богат, а народ голодает, что я ему отвечу?". Поэтому я надеюсь, что вы будете бороться за будущее и проголосуете за реформатора", — сказал Ибраимжанов.
Также в поддержку Омурбека Бабанова выступили местные жители. Жээнбай Осконбаев назвал людей, делящих страну на север и юг, врагами народа и призвал односельчан поддержать кандидата Омурбека Бабанова.
"В течение 25 лет мы только и делаем, что говорим. Пришло время реальных действий! Предлагаю 15 октября никого не бояться и твердо идти на выборы в поддержку Бабанова", — сказал другой местный житель Болот Дыйканбаев.
Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:
<ul> <li>"Новый стиль управления государством"</li> <li>"Новая экономика и социальная политика"</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система"</li> <li>"Безопасная страна"</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"</li> </ul>
Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 13.09.2017 г. Тираж: 1.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум