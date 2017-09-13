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ЕС обновит стратегию отношений с Центральной Азией

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/es-obnovi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447604-ru.html

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13 сентября 2017, 15:47       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Европейский союз (ЕС) будет работать над обновлением стратегии отношений с Центральной Азией, сообщил специальный представитель ЕС по региону Питер Буриан, сообщило РИА Новости.
В сообщении МИД Казахстана отмечается, что 12 сентября в Брюсселе состоялась международная конференция "10 лет Стратегии Европейского союза по Центральной Азии: путь вперед". В конференции приняли участие специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, государственный секретарь МИД Германии Маркус Эдерер, а также представители Европейской комиссии, ОБСЕ, стран ЕС и ЦА и дипломатического корпуса. Казахстан на конференции представляли заместитель министра иностранных дел Роман Василенко и заместитель министра юстиции Зауреш Баймолдина.
По данным ведомства, "ЕС намерен укреплять взаимодействие с Центральной Азией в вопросах борьбы с терроризмом, противодействия контрабанде и незаконной миграции, а также расширения транспортной, торговой и энергетической взаимосвязанности".
"Стратегия ЕС для Центральной Азии заложила прочный фундамент долгосрочного партнерства и привела к значительному укреплению отношений между ЕС и пятью государствами Центральной Азии. За годы реализации Стратегии Европейский союз смог накопить солидный опыт и достиг заметного прогресса во многих приоритетных областях. И теперь мы будем работать над обновлением документа с учетом наработанного опыта", – цитирует пресс-служба слова Буриана.

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