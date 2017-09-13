Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +23°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

За 6 месяцев кыргызстанцы в России совершили 246 тяжких и особо тяжких преступлений, - Госслужба миграцииЗа 6 месяцев кыргызстанцы в России совершили 246 тяжких и особо тяжких преступлений, - Госслужба миграцииГРС вводит новую услугу – доставка паспорта на домГРС вводит новую услугу – доставка паспорта на дом

Модернизация сахарных заводов создаст более 100 тыс рабочих мест – Асрандиев

Источник:
http://kabar.kg/news/moderniza...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447602-ru.html

Похожие новости

Сахарный завод "Кошой" начнет свою работу с 1 октября

Президент Казахстана предложил создать исламскую G-20

Комитет ЖК поддержал создание Единой системы госконтроля алкопродукции

СМИ: В Китае создали ракетный двигатель, нарушающий законы физики

Религиозные организации Кыргызстана создали координационный совет для помощи мусульманам Мьянмы

13 сентября 2017, 16:00       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Модернизация двух сахарных заводов в Чуйской области в последующем обеспечит занятостью более 100 тыс человек.
Как рассказал член правления Российско-кыргызского фонда развития (РКФР) Эрлан Асрандиев, данный показатель будет достигнут за счет увеличения объемов переработки сахарной свеклы.
"В прошлом году РКФР были одобрены кредиты двум сахарным заводам на общую сумму 15,5 млн долларов, из них 5,5 млн долларов было выделено Каиндинскому заводу и 10 млн долларов - на восстановление завода "Кошой" в городе Шопоков. Финансирование этих двух сахарных заводов позволит в дальнейшем обеспечить занятостью около 100 тыс человек. Это те люди, которые занимаются выращиванием сахарной свеклы, ее переработкой, транспортировкой и т.д.", - пояснил Асрандиев.
Также он сообщил, что 7 сентября текущего года Фонд выделил дополнительные 1,5 млн долларов Каиндинскому сахарному заводу для обновления основного производственного узла, что позволит увеличить мощность завода на 30-35%. То есть, если завод раньше мог перерабатывать до 3 тыс тонн свеклы в сутки, то в этом году производственная возможность возрастет до 3,5 тыс тонн, а в следующем году - до 4 тыс тонн.
"В конечном итоге финансирование сахарных заводов позволит произвести полное импортозамещение сахара в Кыргызстане. В прошлом мы обеспечивали себя сахаром лишь на 20%, а 80% потребностей завозили. Уже в следующем году мы сможем на 100% обеспечить сахаром себя сами, а через два года мы начнем экспортировать сахар за рубеж", - заключил Асрандиев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум