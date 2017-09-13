Модернизация сахарных заводов создаст более 100 тыс рабочих мест – Асрандиев

13 сентября 2017, 16:00 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Модернизация двух сахарных заводов в Чуйской области в последующем обеспечит занятостью более 100 тыс человек.

Как рассказал член правления Российско-кыргызского фонда развития (РКФР) Эрлан Асрандиев, данный показатель будет достигнут за счет увеличения объемов переработки сахарной свеклы.

"В прошлом году РКФР были одобрены кредиты двум сахарным заводам на общую сумму 15,5 млн долларов, из них 5,5 млн долларов было выделено Каиндинскому заводу и 10 млн долларов - на восстановление завода "Кошой" в городе Шопоков. Финансирование этих двух сахарных заводов позволит в дальнейшем обеспечить занятостью около 100 тыс человек. Это те люди, которые занимаются выращиванием сахарной свеклы, ее переработкой, транспортировкой и т.д.", - пояснил Асрандиев.

Также он сообщил, что 7 сентября текущего года Фонд выделил дополнительные 1,5 млн долларов Каиндинскому сахарному заводу для обновления основного производственного узла, что позволит увеличить мощность завода на 30-35%. То есть, если завод раньше мог перерабатывать до 3 тыс тонн свеклы в сутки, то в этом году производственная возможность возрастет до 3,5 тыс тонн, а в следующем году - до 4 тыс тонн.

"В конечном итоге финансирование сахарных заводов позволит произвести полное импортозамещение сахара в Кыргызстане. В прошлом мы обеспечивали себя сахаром лишь на 20%, а 80% потребностей завозили. Уже в следующем году мы сможем на 100% обеспечить сахаром себя сами, а через два года мы начнем экспортировать сахар за рубеж", - заключил Асрандиев.