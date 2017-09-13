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В Чуйской области пройдет горный полумарафон "Кара-Булак"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chuisko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447601-ru.html

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13 сентября 2017, 15:50       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Чуйской области 23 сентября пройдет III горный полумарафон "Кара-Булак 2017". Об этом сообщили организаторы.
Полумарафон пройдет по живописной горной дороге от лыжной базы "Кашка-Суу" до эко-курорта "Кара-Булак". Общая протяженность трассы составляет 21 км 97 м.
По словам организаторов, маршрут сложный, поэтому он будет интересен подготовленным спортсменам в качестве испытания собственных сил и выносливости.
На этот раз соревнование будет совмещено с велогонкой. Набор высоты на трассе гонки составит 1 тыс 32 метра, максимальный градус подъема – 22,9%, максимальная высота - 2 тыс 265 метров.
Полумарафон - это интернациональное мероприятие, которое привлекает как граждан Кыргызстана, так и представителей США, Германии, Австралии, Казахстана. Каждый год собирается около 100 участников, но число их постоянно увеличивается.
В программе мероприятия предусмотрены игры, конкурсы и угощение.

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