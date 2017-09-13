Исаков обсудил с МВФ реализацию программ по экономическим и социальным реформам

13 сентября 2017, 16:04 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Сегодня, 13 сентября, Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков принял миссию Международного Валютного Фонда (МВФ) под руководством Эдварда Джемайеля, сообщили в пресс-службе правительства.

Премьер-министр отметил, что приоритетной задачей Правительства является эффективная реализация программы "Жаны доорго кырк кадам" (40 шагов в новую эпоху), состоящая из трех направлений – экономическое благосостояние населения, социальное благополучие, безопасная и благоприятная среда", а также продвижение высокотехнологичных проектов по цифровой трансформации и построению открытого и прозрачного государства "Таза Коом".

"Программы амбициозные, но реалистичные. Шаг за шагом будут внедряться механизмы, облегчающие условия получения государственных услуг, и в целом улучшающие жизнь наших граждан. Мы планируем максимально оптимизировать расходы государства и снижать коррупционные риски через цифровизацию отношений общества и государства. За счет этого мы сможем отрегулировать существующие разрывы в бюджете. В 2018 году наше правительство станет цифровым", - сказал в своей приветственной речи Глава Правительства.

Эдвард Джемайель отметил, что бизнес-сообщество и инвесторы с большим воодушевлением восприняли новость о недавно подписанном соглашении Правительства КР с Centerra Gold Inc по улучшению экологической ситуации в районе рудника "Кумтор".

"Это важный шаг вперед и хороший сигнал для инвесторов. Мы уверены, что он послужит увеличению прямых иностранных инвестиций. Вместе с тем, мы готовы оказать поддержку новому правительству в достижении целей по улучшению макроэкономической ситуации, бизнес климата и реализации структурных реформ. Мы также выражаем готовность в сотрудничестве по национальным программам "Жаны доорго кырк кадам" и "Таза Коом", - сказал Эдвард Джемайель.

"Улучшение бизнес климата является одной из ключевых задач работы Правительства. С момента оглашения намерения и подписания соглашения акции компании "Centerra Gold Inc" повысились на 22%, тем самым увеличив ценность пакета Кыргызской Республики. Мы также восприняли данную новость как хороший сигнал от рынка", - отметил Сапар Исаков и поблагодарил делегацию за поддержку и высокую оценку усилий Правительства.