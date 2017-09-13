ГРС вводит новую услугу – доставка паспорта на дом

13 сентября 2017, 15:59 Комментарии

Государственная регистрационная служба с 18 сентября 2017 года вводит новую услугу - доставка паспорта на дом. Об этом сообщил председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев во время встречи с премьер-министром. Д.Догоев отметил, что за последнее время поток граждан, обращающихся в Центры обслуживания населения, увеличился в три раза, что создало дополнительную нагрузку на имеющуюся инфраструктуру, а сотрудники были вынуждены работать в две смены. Площадь Центра обслуживания населения, находящегося по улице Ч.Валиханова в городе Бишкек, составляет 600 кв. метров, при этом он ежедневно обслуживает около 2 тысяч граждан.

Премьер-министр Сапар Исаков обратил внимание на то, что люди жалуются на большие очереди в Центрах обслуживания населения, излишнюю волокиту, задержку с изготовлением и получением паспортов.

Д.Догоев сообщил, что нарекания по работе Центров обслуживания населения обоснованы, но имевшиеся проблемы на сегодняшний день уже решены.

"Активно продолжается кампания по бесплатной замене ID-карт на биометрические паспорта. Для создания максимально комфортных условий для граждан, обращающихся в нашу службу, в ближайшее время в городе Бишкек планируется открытие еще одного Центра по обслуживанию населения, где будут созданы все условия для граждан, включая наличие бесплатного Wi-Fi, зала ожиданий, детской игровой комнаты, комната матери. Также с 18 сентября 2017 года вводится услуга "доставка паспорта на дом", - сообщил он.

По информации главы ГРС, в настоящее время выдача паспортов гражданам, сдавшим необходимые документы, осуществляется с опережением графика на 6 дней. Согласно установленным нормам, паспорт изготавливается в течение 12 рабочих дней после сдачи всех необходимых документов.