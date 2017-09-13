За 6 месяцев кыргызстанцы в России совершили 246 тяжких и особо тяжких преступлений, - Госслужба миграции

13 сентября 2017, 16:03 Комментарии

В первом полугодии 2017 года граждане Кыргызстана в России совершили 1 тыс. 419 преступлений. Об этом стало известно 13 сентября во время заседания совместной кыргызско-российской рабочей группы по вопросам трудовой деятельности и социальной защиты трудящихся-мигрантов. Как сообщает пресс-служба Госслужбы миграции КР, на заседании было отмечено, что 246 преступлений из общего числа относятся к категориям тяжких и особо тяжких, 374 связанны с хищением чужого имущества и денежных средств, 85 - экономической направленности, 55 - в сфере незаконного оборота наркотиков, 11 - террористического характера.

Также на 1 августа 2017 года совершено 105 тыс. 195 административных правонарушений.