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За 6 месяцев кыргызстанцы в России совершили 246 тяжких и особо тяжких преступлений, - Госслужба миграции

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447598-ru.html

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13 сентября 2017, 16:03       Комментарии

В первом полугодии 2017 года граждане Кыргызстана в России совершили 1 тыс. 419 преступлений. Об этом стало известно 13 сентября во время заседания совместной кыргызско-российской рабочей группы по вопросам трудовой деятельности и социальной защиты трудящихся-мигрантов. Как сообщает пресс-служба Госслужбы миграции КР, на заседании было отмечено, что 246 преступлений из общего числа относятся к категориям тяжких и особо тяжких, 374 связанны с хищением чужого имущества и денежных средств, 85 - экономической направленности, 55 - в сфере незаконного оборота наркотиков, 11 - террористического характера.
Также на 1 августа 2017 года совершено 105 тыс. 195 административных правонарушений.

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