Зарезавший свою жену в Москве мужчина не является гражданином КР

13 сентября 2017, 15:51 Комментарии

Мужчина, зарезавший свою жену в Москве, не является гражданином Кыргызстана. Информацию уточнили в пресс-службе кыргызстанского посольства в России.

В дипмиссии сообщили, что их сотрудник связался с местными правоохранительными органами и родственниками погибшей, которые подтвердили, что погибшая и ее муж, совершивший убийство, являются гражданами Республики Таджикистан. Супружеская пара последний въезд в Москву совершила через Кыргызстан.

Напомним, вчера российские СМИ сообщили, что в Москве молодой мужчина из-за ревности зарезал свою жену прямо на улице. Предполагалось, что пара была из Кыргызстана.