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Зарезавший свою жену в Москве мужчина не является гражданином КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366258_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447597-ru.html

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13 сентября 2017, 15:51       Комментарии

Мужчина, зарезавший свою жену в Москве, не является гражданином Кыргызстана. Информацию уточнили в пресс-службе кыргызстанского посольства в России.
В дипмиссии сообщили, что их сотрудник связался с местными правоохранительными органами и родственниками погибшей, которые подтвердили, что погибшая и ее муж, совершивший убийство, являются гражданами Республики Таджикистан. Супружеская пара последний въезд в Москву совершила через Кыргызстан.
Напомним, вчера российские СМИ сообщили, что в Москве молодой мужчина из-за ревности зарезал свою жену прямо на улице. Предполагалось, что пара была из Кыргызстана.

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