Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +23°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В лесхозе Чуйской области потеряли саженцы голубой ели на 1,3 млн сомовВ лесхозе Чуйской области потеряли саженцы голубой ели на 1,3 млн сомовПереход к онлайн-проверкам улучшит условия для бизнеса – ГосэкотехинспекцияПереход к онлайн-проверкам улучшит условия для бизнеса – Госэкотехинспекция

"Черные археологи" продолжают грабить исторические памятники КР — эксперт

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447596-ru.html

Похожие новости

Останется ли Центральная Азия светской? Мнения экспертов

Нет готовых ответов, как работать с террористами в тюрьмах, - эксперт УНП ООН

Музыкальные вечера под открытым небом продолжаются, но уже в Ленинском районе

Как сложится взаимодействие ЕАЭС и китайского "Шелкового пути" — эксперт

Реконструкция Исторического музея идет полным ходом

13 сентября 2017, 15:29       Комментарии

По его словам, в последние годы участились грабежи археологических памятников со стороны "черных" копателей.
Он вспомнил случай, когда в мае 2017 года на территории городища Кан-Добо Тонского района Иссык-Кульской области местные жители заметили людей с металлодетекторами, которые ночевали на месте раскопок.
Табалдиев сообщил об этом в милицию. Правоохранителям задержанные объяснили, что собирали на этом месте металл для сдачи.
"Но какой человек, выкупив за несколько тысяч долларов металлодетектор, будет искать железо для сдачи в металлолом? Мы должны работать с населением, потому что за 30 лет у нас не сформировалась культура бережного отношения к историческому наследию. Выросло поколение, которое, приходя на раскопки, спрашивает, где закопано золото и можем ли мы им помочь его обнаружить", - рассказал археолог.
Он отметил, что "черные" копатели продолжают идти на преступления, несмотря на закон, запрещающий использование технических средств (металлоискатели, металлодетекторы, радары и т.д.) в пределах зоны охраны памятников археологии без специального разрешения.
Пресс-конференция проходила в мультимедийном пресс-центре (МПЦ) Sputnik Кыргызстан.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум