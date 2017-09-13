"Черные археологи" продолжают грабить исторические памятники КР — эксперт

13 сентября 2017, 15:29 Комментарии

По его словам, в последние годы участились грабежи археологических памятников со стороны "черных" копателей.

Он вспомнил случай, когда в мае 2017 года на территории городища Кан-Добо Тонского района Иссык-Кульской области местные жители заметили людей с металлодетекторами, которые ночевали на месте раскопок.

Табалдиев сообщил об этом в милицию. Правоохранителям задержанные объяснили, что собирали на этом месте металл для сдачи.

"Но какой человек, выкупив за несколько тысяч долларов металлодетектор, будет искать железо для сдачи в металлолом? Мы должны работать с населением, потому что за 30 лет у нас не сформировалась культура бережного отношения к историческому наследию. Выросло поколение, которое, приходя на раскопки, спрашивает, где закопано золото и можем ли мы им помочь его обнаружить", - рассказал археолог.

Он отметил, что "черные" копатели продолжают идти на преступления, несмотря на закон, запрещающий использование технических средств (металлоискатели, металлодетекторы, радары и т.д.) в пределах зоны охраны памятников археологии без специального разрешения.

Пресс-конференция проходила в мультимедийном пресс-центре (МПЦ) Sputnik Кыргызстан.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });