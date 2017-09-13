В лесхозе Чуйской области потеряли саженцы голубой ели на 1,3 млн сомов

13 сентября 2017, 15:33 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. В Чуйском лесном хозяйстве выявили недостачу 1 466 дорогостоящих саженцев голубой ели, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратура Чуйской области установила, что недостача саженцев, входящих в категорию ценных древесных насаждений, подтверждается актом инвентаризации от 8 августа 2017 года, проведенной на основании приказа Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Согласно расчетам, стоимость одного саженца голубой ели составляет 916 сомов.

Таким образом, общая сумма причиненного государству ущерба составила 1 миллион 342 тысячи 856 сомов.

По данному факту прокуратурой Чуйского района возбуждено уголовное дело по статьям 171 "Присвоение или растрата вверенного имущества" и 316 "Халатность" Уголовного кодекса КР.

Дело передано в следственное управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

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