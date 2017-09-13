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В лесхозе Чуйской области потеряли саженцы голубой ели на 1,3 млн сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447595-ru.html

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13 сентября 2017, 15:33       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. В Чуйском лесном хозяйстве выявили недостачу 1 466 дорогостоящих саженцев голубой ели, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Прокуратура Чуйской области установила, что недостача саженцев, входящих в категорию ценных древесных насаждений, подтверждается актом инвентаризации от 8 августа 2017 года, проведенной на основании приказа Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
Согласно расчетам, стоимость одного саженца голубой ели составляет 916 сомов.
Таким образом, общая сумма причиненного государству ущерба составила 1 миллион 342 тысячи 856 сомов.
По данному факту прокуратурой Чуйского района возбуждено уголовное дело по статьям 171 "Присвоение или растрата вверенного имущества" и 316 "Халатность" Уголовного кодекса КР.
Дело передано в следственное управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.
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