Сахарный завод "Кошой" начнет свою работу с 1 октября

13 сентября 2017, 15:35 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Реконструкция сахарного завода ОАО "Кошой" в городе Шопоков завершится к 1 октября 2017 года. Об этом сообщил член правления Российско-кыргызского фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев.

На восстановление данного завода РКФР было предоставлено льготное финансирование в размере 10 млн долларов США.

"Этот завод более 10 лет простаивал и не перерабатывал свеклу. В последние два-три года мы наблюдаем увеличение посевов данной культуры. Если в прошлом году было засеяно порядка 11,5 тыс гектаров, то в этом году посевная площадь возросла до 17,5 тыс га. Соответственно, такой объем требовал запуска второго завода", - рассказал Асрандиев.

По его данным, в этом году на заводе в городе Шопоков были проведены необходимые процессы по модернизации: закуплено новое оборудование и восстановлены некоторые блоки производства. На сегодня процесс реконструкции на стадии завершения и с 1 октября он уже снова войдет в строй.