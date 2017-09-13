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В главштабе МВД КР назначили нового начальника

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-glavsht...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447592-ru.html

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13 сентября 2017, 15:21       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. В главном штабе МВД КР назначили нового начальника Абдиша Коомбаева, сообщили в пресс-службе МВД КР.
Коомбаев Абдиш Абазович - полковник милиции. Родился 23 февраля 1969 г. Окончил КГНУ в 1997 г., в 2008 г. - Академию управления МВД России, доктор юридических наук.
Служба в Советской Армии с 1987 г. по 1989 г.
В 1992 году начал службу в органах внутренних дел в должности следователя. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником СО ОВД Сокулукского района, начальником СО ОВД Чуйского района, начальником СО УВД Чуйской области.
За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями.

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