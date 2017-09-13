Переход к онлайн-проверкам улучшит условия для бизнеса – Госэкотехинспекция

13 сентября 2017, 15:28 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Тумара Туратбекова – Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев провел встречу с представителями государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции, инспекторы презентовали переход проверочных листов к современным технологиям в целях реализации общенациональной программы "Таза Коом". Целью реформы послужит создание открытого и прозрачного освещения контрольно-надзорной деятельности инспекции перед государством, субъектами предпринимательства и общественности.

Также переход к онлайн-проверкам улучшит условия для бизнеса, привлечения инвестиций и в противодействии коррупции.

Зилалиев в свою очередь отметил, что правительство готово всесторонне оказать поддержку.