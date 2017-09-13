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Переход к онлайн-проверкам улучшит условия для бизнеса – Госэкотехинспекция

Источник:
http://kabar.kg/news/perekhod-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447591-ru.html

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В Жайылском районе женщина держала дома олененка, - Госэкотехинспекция

13 сентября 2017, 15:28       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Тумара Туратбекова – Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев провел встречу с представителями государственной инспекции по экологической и технической безопасности.
Как сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции, инспекторы презентовали переход проверочных листов к современным технологиям в целях реализации общенациональной программы "Таза Коом". Целью реформы послужит создание открытого и прозрачного освещения контрольно-надзорной деятельности инспекции перед государством, субъектами предпринимательства и общественности.
Также переход к онлайн-проверкам улучшит условия для бизнеса, привлечения инвестиций и в противодействии коррупции.
Зилалиев в свою очередь отметил, что правительство готово всесторонне оказать поддержку.

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