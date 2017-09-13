С.Сидорский: "ЕАЭС открыт для взаимовыгодного сотрудничества с Грецией"

13 сентября 2017, 15:39 Комментарии

БИШКЕК, 13.09.17. /Кабар/. Легкая и текстильная промышленность, авиа- и судостроение, производство оборудования и фармацевтика – это те отрасли, в которых промышленные предприятия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Греческой Республики могут успешно и эффективно сотрудничать. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский в ходе пленарной сессии "Инвестиции – промышленность – сельское хозяйство – инфраструктура: перспективы сотрудничества" в рамках форума "ЕАЭС – Греция", сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В 2016 году товарооборот Союза с Грецией составил порядка 4 млрд долл. США. Увеличению этого показателя и наращиванию торгово-экономических связей между ЕАЭС и Грецией будут способствовать поставки в Грецию продукции, в производстве которой особенно сильны государства интеграционного объединения, а именно а именно сельхозмашиностроение, легкая промышленность, химия, металлургия, станкостроение, радиоэлектроника, биотехнологии, мебель. "Совместными усилиями можно достичь новых высот и диверсификации товарооборота между нашими странами. Резервы, безусловно, есть и по линии инвестиционного сотрудничества. Евразийский экономический союз открыт для взаимовыгодного сотрудничества с Греческой Республикой в целях выстраивания эффективного, стабильного и конкурентного взаимодействия", – подчеркнул министр ЕЭК.

Сергей Сидорский отметил, что углубление инвестиционного сотрудничества с зарубежными странами, привлечение инвестиций в развитие и модернизацию промышленного и агропромышленного комплексов стран ЕАЭС имеет крайне важное значение.

Промышленность и АПК государств-членов готовы к взаимному обмену технологиями, опытом в сфере инноваций. Таким образом, могут быть решены задачи по производству на территории ЕАЭС высокотехнологичной продукции, с дальнейшими поставками ее на экспорт в третьи страны.

"По нашим оценкам наибольшим кооперационным потенциалом обладают такие системообразующие отрасли, как машиностроение, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, химическая промышленность, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство пластмассовых изделий, а также легкая и пищевая промышленность, – подчеркнул Сергей Сидорский. – Причем первые три отрасли крайне востребованы на рынках третьих стран, что позволяет встраивать их продукцию в международные производственные цепочки".

В рамках форума также прошел круглый стол, где обсуждалось расширение сотрудничества в сельском хозяйстве и промышленном комплексе. В ходе мероприятия состоялись выступления директора Департамента промышленной политики Николая Кушнарева и Директора департамента агропромышленной политики Станислава Бубна. Руководители направлений проинформировали бизнес-сообщество Греции о развитии интеграционных процессов стран ЕАЭС в промышленности и результатах реализации согласованной агропромышленной политики, мерах поддержки производителей промышленной и сельхозпродукции и возможностях вхождения на рынок ЕАЭС греческих компаний.