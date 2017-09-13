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Пропавшая в Ак-Ордо девочка найдена мертвой в яме дворового сортира

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366255_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447589-ru.html

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13 сентября 2017, 15:20       Комментарии

Пропавшая накануне в новостройке Ак-Ордо полуторагодовалая девочка была найдена мертвой в уличном туалете. Об этом сообщают в пресс-службе МВД КР.
По данным ведомства, родственники обратились в милицию 12 сентября примерно в 15.00, до этого они пытались найти ребенка своими силами. Совместно с милицией были проведены разыскные мероприятия по всей новостройке, но поиски результатов не дали.
Затем было принято решение досконально проверить туалет. В выгребную яму был спущен человек, при осмотре он не сразу обнаружил тело ребенка. Произошедшее было расценено как несчастный случай.
"Яма была глубокой, примерно 3,5 метра. Девочка там, к сожалению, утонула. Ее даже не сразу нашли, так как ее было едва ли видно. Ребенка нашли тем же вечером, примерно в 20.00", - сообщил инспектор пресс-службы МВД КР Эрнис Осмонбаев.

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