Пропавшая в Ак-Ордо девочка найдена мертвой в яме дворового сортира

13 сентября 2017, 15:20 Комментарии

Пропавшая накануне в новостройке Ак-Ордо полуторагодовалая девочка была найдена мертвой в уличном туалете. Об этом сообщают в пресс-службе МВД КР.

По данным ведомства, родственники обратились в милицию 12 сентября примерно в 15.00, до этого они пытались найти ребенка своими силами. Совместно с милицией были проведены разыскные мероприятия по всей новостройке, но поиски результатов не дали.

Затем было принято решение досконально проверить туалет. В выгребную яму был спущен человек, при осмотре он не сразу обнаружил тело ребенка. Произошедшее было расценено как несчастный случай.

"Яма была глубокой, примерно 3,5 метра. Девочка там, к сожалению, утонула. Ее даже не сразу нашли, так как ее было едва ли видно. Ребенка нашли тем же вечером, примерно в 20.00", - сообщил инспектор пресс-службы МВД КР Эрнис Осмонбаев.