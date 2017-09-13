В Баткене пропавшего 2-летнего мальчика нашли в арычной трубе

13 сентября 2017, 15:10 Комментарии

Ош, 13.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Баткене милиция разыскивала пропавшего 2,5-летнего Нурислама и нашла его в арычной трубе.

Как сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области, в правоохранительные органы 12 сентября обратилась бабушка мальчика с просьбой о помощи в поиске внука. Сотрудниками милиции начали поиски в 14.30 дня.

"Вечером, примерно в 20.00 капитан милиции Улан Жумабаев совместно с лейтенантом по делам несовершеннолетних Динмухамедом Мурзаевым нашли Нурислама. Он застрял в арычной трубе. Они вытащили ребенка и передали его бабушке. В свою очередь бабушка поблагодарила героев, спасших ее внука", - рассказали в милиции.

Родители Нурислама находятся в Российской Федерации на заработках. Ребенок был оставлен родителями на попечение 52 летней бабушке Буатинса Юсуповой.