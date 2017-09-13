Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +23°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Магия драгоценностей — как делают украшения из кыргызского золотаМагия драгоценностей — как делают украшения из кыргызского золотаСкончался советник посольства России в Кыргызстане Алексей МзареуловСкончался советник посольства России в Кыргызстане Алексей Мзареулов

В Баткене пропавшего 2-летнего мальчика нашли в арычной трубе

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447586-ru.html

Похожие новости

В Баткене 2-летний малыш застрял в ирригационной трубе, его спасла милиция

Мальчика, игравшего в футбол на одной ноге, навестила федерация футбола КР

Самый дорогой футболист КР сыграл с одноногим мальчиком, взорвавшим Сеть

Трудись, пока молодой, мальчик! Потом надоест

Задержан врач, подозреваемый в попытке изнасилования 12-летней девочки в Кемине

13 сентября 2017, 15:10       Комментарии

Ош, 13.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Баткене милиция разыскивала пропавшего 2,5-летнего Нурислама и нашла его в арычной трубе.
Как сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области, в правоохранительные органы 12 сентября обратилась бабушка мальчика с просьбой о помощи в поиске внука. Сотрудниками милиции начали поиски в 14.30 дня.
"Вечером, примерно в 20.00 капитан милиции Улан Жумабаев совместно с лейтенантом по делам несовершеннолетних Динмухамедом Мурзаевым нашли Нурислама. Он застрял в арычной трубе. Они вытащили ребенка и передали его бабушке. В свою очередь бабушка поблагодарила героев, спасших ее внука", - рассказали в милиции.
Родители Нурислама находятся в Российской Федерации на заработках. Ребенок был оставлен родителями на попечение 52 летней бабушке Буатинса Юсуповой.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум