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Посольство КР в ФРГ посетило Международную благотворительную организацию "Friedensdorf International"

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447585-ru.html

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13 сентября 2017, 14:54       Комментарии

Бишкек, 13.09.2017 /Кабар/. Сотрудники посольства Кыргызстана в Германии посетили Международную благотворительную организацию "Friedensdorf International" в г.Оберхаузен Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ) в рамках участия на ежегодном празднике данной организации. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе праздника многочисленные партнеры и спонсоры организации "Friedensdorf International" представили свою деятельность, культуру и национальную кухню жителям г.Оберхаузен и близлежащих городов самой густонаселенной Федеральной земли Германии - Северного Рейн-Вестфалия.
Кыргызский стенд был оформлен национальными изделиями и туристическими буклетами. Блюда кыргызской кухни и музыкальные выступления юных отечественных исполнителей, представивших мелодии на национальных инструментах комуз и чопо чоор, вызвали неподдельный интерес и внимание гостей праздника к культуре нашего народа.
Участие посольства в подобных мероприятиях способствует ознакомлению жителей Германии с кыргызской культурой и туристическими возможностями Кыргызстана. Важным также является поддержка благотворительной деятельности организации "Friedensdorf International", оказывающей безвозмездную медицинскую помощь нуждающимся детям из разных уголков мира.
Организация "Friedensdorf International" с 2013 г. успешно сотрудничает с Кыргызстаном. При поддержке "Friedensdorf International" около 30 детей из Кыргызстана получили бесплатное лечение в Германии. В настоящее время также несколько детей продолжают получать лечение в различных клиниках страны.

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