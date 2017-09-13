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Скончался советник посольства России в Кыргызстане Алексей Мзареулов

Источник:
http://kabar.kg/news/skonchals...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447584-ru.html

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13 сентября 2017, 14:57       Комментарии

Бишкек, 13.09.2017 /Кабар/. Скончался советник посольства России в Кыргызстане Алексей Мзареулов. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в КР.
По их информации, Мзареулов скончался на 61-м году жизни 11 сентября в Москве после тяжелой болезни.
А.М.Мзареулов родился 2 февраля 1957 г. в Москве. В 1980 г. с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Работал на различных дипломатических должностях в Посольстве СССР, Российской Федерации в Австрии, Генеральном консульстве Российской Федерации в Мумбаи (Индия), Центральном Аппарате МИД СССР, в Администрации Президента Российской Федерации, в Совете Безопасности Российской Федерации, в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в Представительстве Президента Российской Федерации в Чеченской Республике. Был членом Политического консультативного совета при Президенте РФ. Являлся одним из учредителей Социалистической партии России. Имел классный чин действительного государственного советника 3 класса и дипломатический ранг советника 1 класса.
В 2014 году был назначен советником Посольства Российской Федерации в Киргизской Республике, а в 2015 году – советником-посланником. За долгие годы государственной службы А.М.Мзареулов зарекомендовал себя как профессионал высочайшего класса. В годы своего пребывания в Киргизии всю свою неиссякаемую энергию и накопленный опыт он направил на укрепление отношений дружбы и сотрудничества между двумя нашими братскими народами и государствами.
Ушел из жизни блестящий дипломат, талантливый человек, глубоко преданный своему делу. Всю свою жизнь он посвятил защите и отстаиванию интересов своей Родины. Светлая память об Алексее Михайловиче, его высоких человеческих качествах навсегда останется в наших сердцах.
Книга соболезнований открыта в Посольстве Российской Федерации в Киргизской Республике (пр-т Манаса, 55) 12 сентября с.г. с 14.00 до 17.00 и 13 сентября с.г. с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

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