Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +23°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Посольство КР в ФРГ посетило Международную благотворительную организацию "Friedensdorf International"Посольство КР в ФРГ посетило Международную благотворительную организацию "Friedensdorf International"Назначен новый начальник Главного штаба МВД КРНазначен новый начальник Главного штаба МВД КР

Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447582-ru.html

Похожие новости

За 6 месяцев кыргызстанцы в России совершили 246 тяжких и особо тяжких преступлений, - Госслужба миграции

Скончался советник посольства России в Кыргызстане Алексей Мзареулов

Скончался советник-посланник посольства РФ в Кыргызстане Мзареулов

Россия передала Кыргызстану 35 однокомнатных мобильных домов в качестве гумпомощи (фото)

Чем занимаются и где учились дети будущего президента Кыргызстана

13 сентября 2017, 14:52       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Россия передала Кыргызстану 35 мобильных однокомнатных домов в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба МЧС КР.
Церемония приема-передачи гуманитарного груза от правительства РФ состоялась в среду в Государственном центре подготовки спасателей МЧС.
Мобильные дома переданы в рамках двустороннего сотрудничества между МЧС России и Кыргызстана в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
По словам замминистра ЧС КР полковника Калыса Ахматова, полученные мобильные жилые дома будут направлены в районы, пострадавшие от стихийных бедствий, для обеспечения граждан временным жильем.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум