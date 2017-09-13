Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов

13 сентября 2017, 14:52 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Россия передала Кыргызстану 35 мобильных однокомнатных домов в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба МЧС КР.

Церемония приема-передачи гуманитарного груза от правительства РФ состоялась в среду в Государственном центре подготовки спасателей МЧС.

Мобильные дома переданы в рамках двустороннего сотрудничества между МЧС России и Кыргызстана в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

По словам замминистра ЧС КР полковника Калыса Ахматова, полученные мобильные жилые дома будут направлены в районы, пострадавшие от стихийных бедствий, для обеспечения граждан временным жильем.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });