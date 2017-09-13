Прокуратура выявила недостачу в Кегетинском лесничестве около 1,5 тыс саженцев голубых елей

13 сентября 2017, 14:40 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. В Кегетинском лесничестве выявлена недостача около 1,5 тыс саженцев голубых елей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Как отмечается, прокуратурой Чуйского района выявлен факт халатного отношения к своим должностным обязанностям ответственных работников Чуйского лесного хозяйства, приведшее к причинению ущерба государственному лесному фонду.

Так, проведенной проверкой установлено, что в Кегетинском лесничестве имеется недостача 1 466 шт. молодняков – саженцев голубых елей, входящих в категорию ценных древесных насаждений. Данная недостача также подтверждается актом инвентаризации от 8 августа 2017 года, проведенного на основании приказа Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР от 4 августа 2017 года.

Согласно произведенному расчету стоимость одной голубой ели составляет 916 сомов. Таким образом, общая сумма причиненного государству ущерба составила 1 342 856 сомов.

По данному факту прокуратурой Чуйского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) и 316 (халатность) УК КР.

В настоящее время данное уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Следственное управление ГСБЭП по Чуйской области.