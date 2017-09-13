Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Италии пара с ребенком провалилась в кратер вулкана и погиблаВ Италии пара с ребенком провалилась в кратер вулкана и погиблаСкончался советник-посланник посольства РФ в Кыргызстане МзареуловСкончался советник-посланник посольства РФ в Кыргызстане Мзареулов

В Кегетинском лесничестве недосчитались 1,5 тысячи саженцев голубых елей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366252_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447579-ru.html

Похожие новости

Прокуратура выявила недостачу в Кегетинском лесничестве около 1,5 тыс саженцев голубых елей

ООН: 370 тысяч мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш

4 тысячи абонентов остались без электричества благодаря "умным счетчикам"

Верховный суд заблокировал разрешение на въезд в США для 24 тысяч беженцев

Apple представила новый iPhone X за тысячу долларов

13 сентября 2017, 14:27       Комментарии

Прокуратурой Чуйского района выявлен факт халатного отношения к должностным обязанностям ответственных работников Чуйского лесного хозяйства, приведшего к причинению ущерба Государственному лесному фонду.
Так, проведенной проверкой установлено, что в Кегетинском лесничестве имеется недостача 1 466 шт. молодняка – саженцев голубых елей, входящих в категорию ценных древесных насаждений. Данная недостача также подтверждается актом инвентаризации от 8 августа 2017 года,
проведенного на основании приказа Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве Кыргызской Республики от 4 августа 2017 года.
Согласно произведенному расчету, стоимость одной голубой ели составляет 916 сомов. Таким образом, общая сумма причиненного государству ущерба составила 1 342 856 сомов.
По данному факту прокуратурой Чуйского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и 316 ("Халатность") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
В настоящее время данное уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Следственное управление ГСБЭП по Чуйской области.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум