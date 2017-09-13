В Кегетинском лесничестве недосчитались 1,5 тысячи саженцев голубых елей

13 сентября 2017, 14:27 Комментарии

Прокуратурой Чуйского района выявлен факт халатного отношения к должностным обязанностям ответственных работников Чуйского лесного хозяйства, приведшего к причинению ущерба Государственному лесному фонду.

Так, проведенной проверкой установлено, что в Кегетинском лесничестве имеется недостача 1 466 шт. молодняка – саженцев голубых елей, входящих в категорию ценных древесных насаждений. Данная недостача также подтверждается актом инвентаризации от 8 августа 2017 года,

проведенного на основании приказа Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве Кыргызской Республики от 4 августа 2017 года.

Согласно произведенному расчету, стоимость одной голубой ели составляет 916 сомов. Таким образом, общая сумма причиненного государству ущерба составила 1 342 856 сомов.

По данному факту прокуратурой Чуйского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и 316 ("Халатность") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время данное уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Следственное управление ГСБЭП по Чуйской области.