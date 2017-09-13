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Скончался советник-посланник посольства РФ в Кыргызстане Мзареулов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447578-ru.html

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13 сентября 2017, 14:12       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. На 61-м году скончался советник-посланник посольства России в Кыргызстане Алексей Мзареулов, сообщается на сайте дипломатического представительства.
Алексей Мзареулов ушел из жизни 11 сентября в Москве после тяжелой болезни.
Книга соболезнований открыта в посольстве (проспект Манаса, 55) в среду с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Мзареулов родился 2 февраля 1957 года в Москве. В 1980-м окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР.
Работал на различных дипломатических должностях в посольстве СССР и России в Австрии, Генеральном консульстве РФ в Мумбаи (Индия), центральном аппарате МИД СССР, администрации президента РФ, Совете Безопасности России, аппарате Государственной думы ФС РФ и в представительстве президента России в Чечне.
Был членом политического консультативного совета при президенте РФ, одним из учредителей Социалистической партии России. Имел чин действительного государственного советника 3-го класса и дипломатический ранг советника 1-го класса.
В 2014 году был назначен советником посольства России в Кыргызстане, а в 2015-м - советником-посланником.
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