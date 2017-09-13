Турсунбеков: Кыргызский язык является не только родным для кыргызского народа, но и его честью и достоинством

13 сентября 2017, 13:53 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. На заседании Жогорку Кенеша сегодня рассмотрено исполнение постановления Жогорку Кенеша от 26 мая 2016 года № 591-VI "Об исполнении Закона КР "О государственном языке КР".

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова проинформировала о мерах, принимаемых Правительством по исполнению указанного постановления. Так, в рамках Национальной Программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики на 2014-2020 годы принято постановление по запуску системы "Кыргызтест".

Наряду с этим было отмечено, Терминологическая комиссия при Национальной комиссии по государственному языку при Президенте КР полностью обеспечена. Кроме этого, ведутся работы для обеспечения делопроизводства на государственном языке и обучение государственных служащих.

Как сообщает пресс-служба парламента КР, в ходе обсуждения депутаты отметили необходимость разработки программ для мобильных телефонов по изучению кыргызского языка. Также была озвучена проблема увеличения выпускаемых для детских садов кыргызских сказок на государственном языке.

Турсунбеков также выступил по данному вопросу. "Кыргызский язык является не только родным языком для всего кыргызского народа, но и его честью и достоинством", - подчеркнул Торага и отметил, что со стороны государства выделены финансовые средства и предприняты все необходимые меры в целом для развития государственного языка в стране. Вместе с тем, Торага отметил недостатки системы преподавания государственному языку, которые не отвечают современным требованиям.

Торага обратил внимание соответствующих государственных органов на необходимость взять на вооружение эффективный метод обучения кыргызскому языку для детей дошкольного возраста — выпуск мультфильмов на госязыке.

По итогам обсуждения данного вопроса депутатами было принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша и было дано поручение представить через 6 месяцев информацию о ходе исполнения Постановления "О государственном языке КР".