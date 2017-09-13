Россия передала Кыргызстану 35 однокомнатных мобильных домов в качестве гумпомощи (фото)

13 сентября 2017, 14:08 Комментарии

В Государственном центре подготовки спасателей МЧС, расположенном в селе Садовое Московского района Чуйской области, 13 сентября состоялась официальная церемония приема-передачи гуманитарного груза от правительства России правительству Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в церемонии подписания приема-передачи приняли участие заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана полковник Калыс Ахматов и заместитель директора Департамента международной деятельности МЧС России Игорь Веселов.

Всего передано 35 единиц однокомнатных мобильных жилых домов в качестве гуманитарной помощи.

Данное мероприятие осуществлено в рамках двустороннего сотрудничества между МЧС России и МЧС Кыргызстана в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам замглавы МЧС КР К.Ахматова, полученные мобильные жилые дома будут направлены на обеспечение пострадавшего населения временным жильем в период раннего восстановления.