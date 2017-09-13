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В Кыргызстане за нарушение ПДД на машины будут надевать "кандалы"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366251_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447574-ru.html

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13 сентября 2017, 13:44       Комментарии

С 20 сентября в Кыргызстане будут ставить блокираторы колес на автомобили, припаркованные в неположенном месте. Как отмечают в УПМ Бишкека, данные меры сначала будут применять в столице и городе Оше, а затем и по всей республике.
В патрульной милиции предупредили, что блокираторы могут пробить покрышки, если владелец автомобиля попытается сам снять устройство.
"На лобовом стекле, помимо телефона "102", на бланке будут указаны контакты инспектора, который установил блокиратор. Также останется норма эвакуации транспортных средств, оставленных в неположенных местах. В настоящее время проводится работа по установке тарифа за данную услугу. На сегодняшний день цена за эвакуацию составляет 1600 сомов", - отметил начальник управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД КР Нур Сатыбалдиев.

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