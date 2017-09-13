Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Россия передала Кыргызстану 35 однокомнатных мобильных домов в качестве гумпомощи (фото)Россия передала Кыргызстану 35 однокомнатных мобильных домов в качестве гумпомощи (фото)Турсунбеков: Кыргызский язык является не только родным для кыргызского народа, но и его честью и достоинствомТурсунбеков: Кыргызский язык является не только родным для кыргызского народа, но и его честью и достоинством

ММА: Сатыбалдиев и Бекишев завоевали чемпионские пояса WEF Global-9

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366250_mm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447573-ru.html

Похожие новости

Школьники из Бишкека завоевали бронзу на олимпиаде мегаполисов

Юный шахматист Султай Чынгыз завоевал три медали на чемпионате западной Азии

Кыргызстанцы завоевали 7 медалей на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане

Сборная КР по плаванию завоевала 10 медалей на чемпионате Азии

Денис Петрашов завоевал "золото" чемпионата Азии по плаванию

13 сентября 2017, 14:00       Комментарии

В Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула прошел турнир WEF Global-9 по по кулатуу-эртаймаш по правилам смешанных единоборств (MMA).
Как сообщает Всемирная федерация эртаймаш (WEF), в рамках турнира прошли 17 поединков, из которых три титульных и 14 рейтинговых. В турнире принимали участие бойцы из Кыргызстана, Казахстана, Южной Кореи и Узбекистана.
В трех основных поединках вечера за чемпионские пояса WEF Global-9 двум кыргызстанцам противостояли представители Казахстана. Азиз Сатыбалдиев в первом же раунде поединка победил техническим нокаутом Даулета Кенжебека. Во втором поединке Ариет Бекишев в третьем раунде болевым приемом нанес поражение Рустаму Сайдуллаеву.
В еще одном титульном поединке Алманбет Нуралиев вышел в октагон против узбекистанца Нурсултана Рузибоева, однако уступил ему в первом же раунде, попав на болевой прием.
Таким образом, два чемпионских пояса выиграли кыргызстанцы, а в награждении принимал участие лидер парламентской фракции СПДК Иса Омуркулов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум