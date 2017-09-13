ММА: Сатыбалдиев и Бекишев завоевали чемпионские пояса WEF Global-9

13 сентября 2017, 14:00 Комментарии

В Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула прошел турнир WEF Global-9 по по кулатуу-эртаймаш по правилам смешанных единоборств (MMA).

Как сообщает Всемирная федерация эртаймаш (WEF), в рамках турнира прошли 17 поединков, из которых три титульных и 14 рейтинговых. В турнире принимали участие бойцы из Кыргызстана, Казахстана, Южной Кореи и Узбекистана.

В трех основных поединках вечера за чемпионские пояса WEF Global-9 двум кыргызстанцам противостояли представители Казахстана. Азиз Сатыбалдиев в первом же раунде поединка победил техническим нокаутом Даулета Кенжебека. Во втором поединке Ариет Бекишев в третьем раунде болевым приемом нанес поражение Рустаму Сайдуллаеву.

В еще одном титульном поединке Алманбет Нуралиев вышел в октагон против узбекистанца Нурсултана Рузибоева, однако уступил ему в первом же раунде, попав на болевой прием.

Таким образом, два чемпионских пояса выиграли кыргызстанцы, а в награждении принимал участие лидер парламентской фракции СПДК Иса Омуркулов.