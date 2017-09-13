Чем занимаются и где учились дети будущего президента Кыргызстана

13 сентября 2017, 13:45 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. В конце прошлой недели завершилась регистрация кандидатов на пост президента КР. Из 59 претендентов остались 13, которые получили официальный статус кандидата. Один из них станет главой государства, а вопрос первой семьи страны всегда интересен электорату.

Редакция Sputnik Кыргызстан выяснила, сколько у каждого кандидата детей и чем они занимаются.

Арстанбек Абдылдаев © Sputnik / Жоомарт УраимовСнимок с социальной сети Facebook пользователя Арстан Алай Абдылдаева

Старшей его дочери Аксане 26 лет. Девушка окончила Международный университет Кыргызстана по специальности "юриспруденция". 23-летняя Фатима - дипломат по образованию, работает в банке. 20-летний Аурдин и 17-летний Торобай учатся в Юракадемии.

Омурбек Бабанов © Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Лидер парламентской фракции "Республика — Ата-Журт" Омурбек Бабанов

В браке экс-премьера и Риты Бирбаевой родились четверо детей. Старшая дочь Айпери получает высшее образование в Англии. Еще одна дочь и сын Нурэмир школьники. Самой младшей дочери один год.

Азимбек Бекназаров © Sputnik / Табылды Кадырбеков Собрание "народного курултая" в Русском драматическом театре в Бишкеке

Один из деятельных участников двух революций - отец троих детей. Первенец 36-летний Руслан окончил КНУ по специальности "юрист". В настоящее время является главой Кара-Сууйского айыл окмоту Аксыйского района Джалал-Абадской области. До этого работал в аппарате омбудсмена, ГКНБ, был помощником министра иностранных дел и атташе в посольстве КР в Японии.

34-летний Эрнис также юрист, работал в органах прокуратуры. С 2008 года занимается бизнесом. Женат на дочери Мыктыбека Абдылдаева - Мээрим. Его посаженным отцом является Омурбек Бабанов. Третий сын, 23-летний Токтогул, - студент Юракадемии.

Сооронбай Жээнбеков © Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Поминальное мероприятие по июньским событиям в 2010 году в Оше

У четы Жээнбековых двое детей. Дочь несколько лет назад вышла замуж, сын учится в школе.

Эрнис Зарлыков

Кандидат перенаправил нас к своим представителям, они же отказались представлять информацию "из соображений безопасности". Известно, что Зарлыков разведен.

Улукбек Кочкоров © Фото / пресс-служба ЖК КРЭкс-депутат парламента Улукбек Кочкоров

У него пятеро детей: три сына и две дочери. Старший, 15-летний Таалайбек, - девятиклассник. 12-летняя Айканыш учится в пятом классе. Восьмилетний Амирбек сейчас второклассник. Второй сын Сабырбек - первоклассник, ему семь лет. Младшей дочери Нурие полтора года.

Адахан Мадумаров © Sputnik / Андрей СтенинПредвыборная агитация в Киргизии

У лидера партии "Бутун Кыргызстан" три сына. Старшему Нурмухаммеду 26 лет, по образованию он юрист, в настоящее время не работает. 21-летний Динмухаммед по образованию дипломат, также безработный. Восьмилетний Алихан учится в третьем классе одной из столичных школ.

Таалатбек Масадыков © Фото / Facebook / Таалатбек МасадыковЭксперт по вопросам безопасности Таалат Масадыков

Дозвониться до кандидата не удалось. Помощники также не смогли предоставить информацию.

Арсланбек Малиев © Фото / Айтбек ОрозбековКандидат в президенты Кыргызстана Арсланбек Малиев

У него четверо детей. 30-летняя Каухар окончила университет в Вирджинии, работает в консалтинговой компании Jane Austen (Вашингтон, США), замужем, двое детей. Айсане 22 года, окончила Университет Джорджа Мейсона, работает в частной клинике в Вашингтоне, не замужем. 18-летняя Айрина - студентка, учится в Ванкувере (Канада), не замужем. Самый младший, 15-летний Алекс, - школьник, учится в Бишкеке.

Темир Сариев © Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Заседание коллектива Российско-кыргызского фонда развития

Экс-премьер с супругой Айжан Сариевой воспитывает двоих детей. 25-летняя Айгерим окончила АУЦА и сейчас занимается бизнесом. Сыну Бекболоту 14 лет, он школьник - учится в девятом классе.

Камчыбек Ташиев © Sputnik / Табылды Кадырбеков Ташиев: мое имя пытаются опорочить, но я с честью вышел из ситуации

Воспитывает с супругой пятерых детей - троих сыновей и двух дочерей. Старшая дочь окончила КРСУ, работает по своей специальности - переводчик, замужем. Сыновья Таймурас и Тамерлан получают высшее образование в Томске. Оба служили в армии, для чего брали академический отпуск. Третий сын Эмирхан школьник - учится в седьмом классе. Младшей дочери Сумае три года.

Бакыт Торобаев © Фото / секретариат фракции "Онугуу — Прогресс"Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев

Лидер фракции "Онугуу - Прогресс" с женой Асель воспитывает пятерых детей. Старший сын в этом году окончил школу, еще у него три сына и дочь.

Токтоайым Уметалиева © Sputnik / Табылды Кадырбеков Директор ассоциаций некоммерческих и неправительственных организаций Токтайым Уметалиева. Фото с сайта eadaily.com

Главный редактор газеты "Ай-Данек", замужем, у нее трое дочерей.

32-летняя Миргуль получила степень магистра в Лондонском университете экономики, замужем, работает в системе ООН. 30-летняя Назгуль в 1987-м окончила КРСУ, работает редактором газеты "Ай-Данек". Младшая Бураш, которой 24 года, окончила юридический факультет КРСУ, работает в правоохранительных органах, также она поет.

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