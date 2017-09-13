Новая страница в истории — в Нарыне найден большой город XI века

13 сентября 2017, 13:53 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Кыргызстанские археологи нашли древний город площадью 35 гектаров в Кочкорском районе Нарынской области, сообщил на пресс-конференции в агентстве Sputnik Кыргызстан археолог Орозбек Солтобаев.

В ходе раскопок обнаружили фрагменты керамических сосудов, водопроводных труб, монеты и другие предметы древности. По словам Солтобаева, городище Кочкор-Башы было основано в XI веке. Археолог считает, что находка станет новой страницей истории Кыргызстана, так как городище могло быть административным центром ввиду больших размеров.

"Махмуд Кашгари не зря отмечал на картах в энциклопедии "Диван лугат ат-тюрк" подобные объекты. Кочкор-Башы - довольно крупное городище территорией 35 гектаров. На его южной стороне сохранились крепостные стены. Там буквально на каждом квадратном метре можно найти керамические сосуды", - сказал археолог.

По его мнению, в городище проживали тюркские племена. Солтобаев утверждает, что оно появилось во времена Караханидского ханства, когда кочевники начали оседать. Также недалеко от этого места археологи откопали древний подземный мавзолей XI века.

Министерство культуры, информации и туризма совместно с представителями Китая, возможно, посодействует раскопкам, добавил археолог. Территорию будут исследовать в течение шести лет.

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