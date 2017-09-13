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Омурбек Бабанов: Народ знает, что я выступаю за реальные реформы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447570-ru.html

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Омурбек Бабанов: Мигранты получат двойное гражданство!

13 сентября 2017, 13:20       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями села Гульчо Алайского района Ошской области.
Кандидат представил своим сторонникам предвыборную программу "Путь вперед!".
"У меня одно большое отличие от других кандидатов: я всегда даю только реальные обещания. Почему народ помнит об обещаниях моей партии, данных в 2015 году? Только потому, что мы были за реальные реформы. Если другие озабочены только тем, как захватить кресло, то мы работали во благо народа. В 2015 году моя партия обещала, что избавит кыргызский народ от 120 помощников и 120 водителей депутатов. И мы это сделали! И сэкономили 100 миллионов сомов. Поэтому я с уверенностью говорю, что мы делали реформы и будем их делать!" — сказал Омурбек Бабанов.
Омурбек Бабанов пояснил жителям Гульчо, что его программа — это новые школы, достойная пенсия, чистая вода для каждого дома, хорошие больницы и дороги.
Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:
<ul> <li>"Новый стиль управления государством";</li> <li>"Новая экономика и социальная политика";</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система";</li> <li>"Безопасная страна";</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие".</li> </ul> 1 of 5 Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 13.09.2017 г. Тираж: 1.

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