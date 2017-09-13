Омурбек Бабанов: Народ знает, что я выступаю за реальные реформы

13 сентября 2017, 13:20 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями села Гульчо Алайского района Ошской области.

Кандидат представил своим сторонникам предвыборную программу "Путь вперед!".

"У меня одно большое отличие от других кандидатов: я всегда даю только реальные обещания. Почему народ помнит об обещаниях моей партии, данных в 2015 году? Только потому, что мы были за реальные реформы. Если другие озабочены только тем, как захватить кресло, то мы работали во благо народа. В 2015 году моя партия обещала, что избавит кыргызский народ от 120 помощников и 120 водителей депутатов. И мы это сделали! И сэкономили 100 миллионов сомов. Поэтому я с уверенностью говорю, что мы делали реформы и будем их делать!" — сказал Омурбек Бабанов.

Омурбек Бабанов пояснил жителям Гульчо, что его программа — это новые школы, достойная пенсия, чистая вода для каждого дома, хорошие больницы и дороги.

Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

<ul> <li>"Новый стиль управления государством";</li> <li>"Новая экономика и социальная политика";</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система";</li> <li>"Безопасная страна";</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие".</li> </ul> 1 of 5 Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 13.09.2017 г. Тираж: 1.