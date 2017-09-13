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В Оше препятствуют встрече местных жителей с Омурбеком Бабановым

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447569-ru.html

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13 сентября 2017, 13:26       Комментарии

Сегодня, 13 сентября, должна была состояться встреча кандидата Омурбека Бабанова с жителями города Ош в филармонии имени Р.Абдыкадырова. Кандидат в президенты должен был презентовать свою предвыборную программу "Путь вперед!".
Однако организаторы мероприятия сообщили, что свет в Филармонии отключили, а причин объяснить не могут. Также было отмечено, что администрация пытается препятствовать организации мероприятия, закрывая двери и не впуская людей в зал.
"Порвали баннеры, отключают свет. Также неоднократно закрывали двери, чтобы у людей не было возможности зайти в зал. Это все очень странно, и видно, что делается нарочно. Но народ приходит и поддерживает Бабанова. Они выразили желание сидеть даже без света, чтобы послушать речь Омурбека Бабанова", — отметил один из главных организаторов данного мероприятия Азамат Советбеков.

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