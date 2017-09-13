В Оше препятствуют встрече местных жителей с Омурбеком Бабановым

13 сентября 2017, 13:26 Комментарии

Сегодня, 13 сентября, должна была состояться встреча кандидата Омурбека Бабанова с жителями города Ош в филармонии имени Р.Абдыкадырова. Кандидат в президенты должен был презентовать свою предвыборную программу "Путь вперед!".

Однако организаторы мероприятия сообщили, что свет в Филармонии отключили, а причин объяснить не могут. Также было отмечено, что администрация пытается препятствовать организации мероприятия, закрывая двери и не впуская людей в зал.

"Порвали баннеры, отключают свет. Также неоднократно закрывали двери, чтобы у людей не было возможности зайти в зал. Это все очень странно, и видно, что делается нарочно. Но народ приходит и поддерживает Бабанова. Они выразили желание сидеть даже без света, чтобы послушать речь Омурбека Бабанова", — отметил один из главных организаторов данного мероприятия Азамат Советбеков.