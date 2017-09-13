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Свеклоприемные пункты Чуйской области начали свою работу

Источник:
http://kabar.kg/news/sveklopri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447568-ru.html

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13 сентября 2017, 13:13       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. С 12 сентября начата ограниченная приемка свеклы на Кеминском, Чуй-Токмокском, Ивановском свеклоприемных пунктах. Решение о начале раннего запуска работы данных объектов было принято с целью разгрузки последующих месяцев.
Приемка осуществляется строго по графику. На сегодня администрации свеклоприемников составили график для каждого фермера на ближайшие дни. Согласно расписанию в день свеклоприемник готов принять до 900 тонн свеклы.
"Вчера был составлен график приемки. В день мы готовы принять от 800 до 900 тонн сахарной свеклы. Вчера мы приняли 830 тонн. С 1 октября мы начнем принимать до 1800 тонн. Сахарный завод "Каинды-Кант" перерабатывает в день до З тыс тонн свеклы, поэтому свекла пару дней еще здесь побудет и потом мы начнем отправлять ее фурами на завод. В свеклоприемнике может храниться до 60 тыс тонн свеклы", - рассказал директор "Чуй-Токмокского свеклоприемника" Заирбек Абдыкалыков.
Он отметил, что для сдачи свеклы фермерам следует очистить свеклу от вершков и земли. В "Чуй-Токмокском свеклоприемнике" 1 кг оценивается в 3,5 сомов, но эта цена в других объектах может варьироваться в пределах 3,4-3,5 сомов. Одна половина поступившей свеклы идет на продажу, а расчет оставшейся суммы производится сырьем.
"Фермерам на месте выплачивается аванс по 2,5 за кг, а остальная сумма подсчитывается и выдается сахаром. К примеру, если фермер привез 20 тонн свеклы, на руки он на месте получит 25 тыс сомов. половина привезенного им груза пойдет на продажу, и половина на переработку сахара. Оставшуюся сумму он может получить с декабря месяца сахаром", - пояснил Абдыкалыков.

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