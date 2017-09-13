Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Декларация—2016: Сколько заработали мэр и вице-мэры Бишкека?Декларация—2016: Сколько заработали мэр и вице-мэры Бишкека?Омурбек Бабанов: Народ знает, что я выступаю за реальные реформыОмурбек Бабанов: Народ знает, что я выступаю за реальные реформы

В Джалал-Абад с визитом прибыла делегация из Кызыл-Сууйской кыргызской автономной области Китая

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dzhalal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447567-ru.html

Похожие новости

Турсунбеков: Кыргызский язык является не только родным для кыргызского народа, но и его честью и достоинством

Свеклоприемные пункты Чуйской области начали свою работу

Депутат: В стране не на кого равняться в плане знания кыргызского языка

Глава МИД Узбекистана и посол Кыргызстана обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Ш.Мирзиеева

Султанбекова на предложение Карамушкиной: Кыргызский язык для нас приоритетный

13 сентября 2017, 13:26       Комментарии

Ош, 13.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Джалал-Абадскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Кызыл-Сууйской кыргызской автономной области Китая. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Джалал-Абадской области.
По данным пресс-службы, полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев принял делегацию. В ходе встречи были обсуждены вопросы по торгово-экономическому сотрудничеству в сферах туризма, торговли, здравоохранения и образования. Также были обсуждены планы о ярмарке продукций из Кызыл-Сууйской кыргызской автономной области в Джалал-Абадской области.
В составе делегации присутствовали: заместитель секретаря партийного комитета Кызыл-Сууйской кыргызской автономной области Гуан Ён Джиан, аким района Акчи Тилеш Нуршат и начальник отдела по международной торговле при Кызыл-Сууйской автономной области Эминжан Абдырейим.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум