В Джалал-Абад с визитом прибыла делегация из Кызыл-Сууйской кыргызской автономной области Китая

13 сентября 2017, 13:26 Комментарии

Ош, 13.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Джалал-Абадскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Кызыл-Сууйской кыргызской автономной области Китая. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Джалал-Абадской области.

По данным пресс-службы, полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев принял делегацию. В ходе встречи были обсуждены вопросы по торгово-экономическому сотрудничеству в сферах туризма, торговли, здравоохранения и образования. Также были обсуждены планы о ярмарке продукций из Кызыл-Сууйской кыргызской автономной области в Джалал-Абадской области.

В составе делегации присутствовали: заместитель секретаря партийного комитета Кызыл-Сууйской кыргызской автономной области Гуан Ён Джиан, аким района Акчи Тилеш Нуршат и начальник отдела по международной торговле при Кызыл-Сууйской автономной области Эминжан Абдырейим.