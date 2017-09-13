По Кыргызстану преимущественно без осадков — прогноз погоды на 14 сентября

13 сентября 2017, 13:18 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков, днем в Иссык-Кульской области местами и на склонах Кыргызского хребта слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. По остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +5...+10
днем: +22...+27
Таласская область
ночью: +3...+8
днем: +20...+25
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +5...+10
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +2...+7
днем: +19...+24
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +8...+10, максимальная температура воздуха днем +23...+25.