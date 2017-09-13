По Кыргызстану преимущественно без осадков — прогноз погоды на 14 сентября

13 сентября 2017, 13:18 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков, днем в Иссык-Кульской области местами и на склонах Кыргызского хребта слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. По остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +5...+10

днем: +22...+27

Таласская область

ночью: +3...+8

днем: +20...+25

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +24...+29

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +10...+15

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +5...+10

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +2...+7

днем: +19...+24

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +8...+10, максимальная температура воздуха днем +23...+25.