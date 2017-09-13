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Нет готовых ответов, как работать с террористами в тюрьмах, - эксперт УНП ООН

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447565-ru.html

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13 сентября 2017, 12:18       Комментарии

Готовых ответов, как работать с осужденными за терроризм и экстремизм, нет. Об этом 13 сентября на встрече с журналистами сказала международный менеджер программы "Уголовная юстиция, предупреждение преступности и коррупции" Вера Ткаченко.
По ее словам, в 2009 году в Кыргызстане к тюремному заключению за терроризм и экстремизм был приговорен 51 человек. В 2016 году - 185 человек. Их количество растет.
Также она отметила, что наступил кризис пенитенциарных систем. "В мире в тюрьмах заключены более 10 млн человек", - сказала она.

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