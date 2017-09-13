Нет готовых ответов, как работать с террористами в тюрьмах, - эксперт УНП ООН

13 сентября 2017, 12:18 Комментарии

Готовых ответов, как работать с осужденными за терроризм и экстремизм, нет. Об этом 13 сентября на встрече с журналистами сказала международный менеджер программы "Уголовная юстиция, предупреждение преступности и коррупции" Вера Ткаченко.

По ее словам, в 2009 году в Кыргызстане к тюремному заключению за терроризм и экстремизм был приговорен 51 человек. В 2016 году - 185 человек. Их количество растет.

Также она отметила, что наступил кризис пенитенциарных систем. "В мире в тюрьмах заключены более 10 млн человек", - сказала она.