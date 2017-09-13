Скончался советник-посланник посольства России в Кыргызстане Алексей Мзареулов

13 сентября 2017, 12:44 Комментарии

В результате тяжелой болезни 11 сентября 2017 года в Москве на 61-м году жизни скончался советник-посланник посольства России в Кыргызстане Алексей Михайлович Мзареулов. Об этом сообщает посольство.

А.Мзареулов родился 2 февраля 1957 года в Москве. В 1980 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Работал на различных дипломатических должностях в посольстве СССР, РФ в Австрии, генеральном консульстве РФ в Мумбаи (Индия), Центральном Аппарате МИД СССР, в Администрации президента РФ, в Совете безопасности РФ, в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в представительстве президента РФ в Чеченской Республике.

В 2014 году был назначен советником посольства РФ в КР, а в 2015 году - советником-посланником.