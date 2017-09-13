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На границе количество изъятий наркотиков не очень большое, в основном выявляются внутри страны, - международный координатор УНП ООН

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447563-ru.html

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13 сентября 2017, 12:45       Комментарии

На контрольно-пропускных пунктах количество изъятий наркотиков не очень большое. Об этом на встрече с журналистами 13 сентября сообщил международный координатор УНП ООН Юсуф Курбонов.
По его словам, в основном изъятия происходят на территории стран сотрудниками МВД.
Также он рассказал о проекте УНП ООН по контролю за контейнерными перевозками.
"В рамках проекта созданы 2 группы контроля в центральном аппарате Таможенной службы Кыргызстана, а также в городе Ош. Они занимаются профилированием контейнеров, которые поступают", - сказал он.
Юсуф Курбонов занимается координацией правоохранительных органов стран Центральной Азии по противодействию преступности и наркотрафику.

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