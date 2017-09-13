На границе количество изъятий наркотиков не очень большое, в основном выявляются внутри страны, - международный координатор УНП ООН

13 сентября 2017, 12:45 Комментарии

На контрольно-пропускных пунктах количество изъятий наркотиков не очень большое. Об этом на встрече с журналистами 13 сентября сообщил международный координатор УНП ООН Юсуф Курбонов.

По его словам, в основном изъятия происходят на территории стран сотрудниками МВД.

Также он рассказал о проекте УНП ООН по контролю за контейнерными перевозками.

"В рамках проекта созданы 2 группы контроля в центральном аппарате Таможенной службы Кыргызстана, а также в городе Ош. Они занимаются профилированием контейнеров, которые поступают", - сказал он.

Юсуф Курбонов занимается координацией правоохранительных органов стран Центральной Азии по противодействию преступности и наркотрафику.