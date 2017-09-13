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Никаких рисков безопасности на контрольно-пропускном пункте "Достук" нет, - координатор УНП ООН

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447562-ru.html

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13 сентября 2017, 12:59       Комментарии

Никаких рисков безопасности на контрольно-пропускном пункте "Достук" на кыргызско-узбекской границе нет. Об этом на встрече с журналистами сообщил международный координатор УНП ООН Юсуф Курбонов. По его словам, в охрану госграницы вовлечены все правоохранительные органы. "Никаких рисков безопасности нет. С увеличением количества людей, переходящих через границу, увеличивается количество офицеров погранслужбы, которые будут обслуживать этот контрольно-пропускной пункт. Сейчас работает комиссия из числа сотрудников правоохранительных органов. Я думаю, они еще раз оценят ситуацию и примут соответствующие меры", - сказал он.
Также международный координатор рассказал, что двусторонняя комиссия работает на 36 участках на кыргызско-узбекской границе для того, чтобы разработать конкретные рекомендации по демаркации и делимитации.

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