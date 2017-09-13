Никаких рисков безопасности на контрольно-пропускном пункте "Достук" нет, - координатор УНП ООН

13 сентября 2017, 12:59 Комментарии

Никаких рисков безопасности на контрольно-пропускном пункте "Достук" на кыргызско-узбекской границе нет. Об этом на встрече с журналистами сообщил международный координатор УНП ООН Юсуф Курбонов. По его словам, в охрану госграницы вовлечены все правоохранительные органы. "Никаких рисков безопасности нет. С увеличением количества людей, переходящих через границу, увеличивается количество офицеров погранслужбы, которые будут обслуживать этот контрольно-пропускной пункт. Сейчас работает комиссия из числа сотрудников правоохранительных органов. Я думаю, они еще раз оценят ситуацию и примут соответствующие меры", - сказал он.

Также международный координатор рассказал, что двусторонняя комиссия работает на 36 участках на кыргызско-узбекской границе для того, чтобы разработать конкретные рекомендации по демаркации и делимитации.