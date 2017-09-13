Декларация—2016: Сколько заработали мэр и вице-мэры Бишкека?

13 сентября 2017, 13:37 Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов за 2016 год заработал 735 тыс. 723 сома по месту основной работы. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Госкадровой службой.

Также он получил 3,5 млн сомов от продажи сельхозпродукции.

Близкие родственники мэра получили 4,9 млн сомов от гражданско-правовых сделок и 5 млн сомов от реализации сельхозпродукции. В их собственности числятся 31 земельный участок, гараж и автомобиль "Тойота RAV-4".

А.Ибраимов занимает пост мэра с 11 января 2017 года.



Вице-мэр Бакытбек Дюшембиев заработал 744 тыс. 18 сомов по месту основной работы. В его собственности значится земельный участок (7,8 га).

Близкие родственники Б.Дюшембиева получили 980 тыс. сомов от реализации скота и владеют двумя квартирами (60,7 кв.м и 60,8 кв.м)

Он занимает должность вице-мэра с 2010 года.



Вице-мэр Айгуль Рыскулова получила 787 тыс. 420 сомов по месту основной работы и владеет квартирой (102,8 кв.м).

Ее близкие родственники получили 152 тыс. 52 сома в качестве пенсии и владеют автомобилем "Тойота Прадо".

А.Рыскулова занимает должность вице-мэра с июля 2014 года.



Вице-мэр Геннадий Милицкий получил 701 тыс. 913 сомов по месту основной работы. В его владении числятся квартира (58 кв.м), дачный участок и автомобиль "Ниссан Патфайндер".

Г.Милицкий занимает должность вице-мэра с июня 2015 года.



Вице-мэр Эркинбек Исаков получил 619 тыс. 128 сомов по месту основной работы, 88 тыс. 943 сома в качестве заработной платы в КРСУ, 3,5 млн сомов от продажи недвижимости. В качестве движимого и недвижимого имущества ничего не указал.

Э.Исаков занимает должность вице-мэра с августа 2015 года.



Руководитель аппарата Мелис Джунушалиев получил 454 тыс. 484 сома по месту основной работы и 109 тыс. 896 сомов в качестве заработной платы в АУПКР. Владеет земельным участком (400 кв.м).



Экс-первый вице-мэр Эрнис Зарлыков заработал 705,1 тыс. сомов по месту основной работы.

Он занимал должность первого вице-мэра с апреля 2016 года по июль 2017 года. В настоящее время зарегистрирован кандидатом в президенты Кыргызстана.