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Прокурор: Адвокаты умышленно затягивают дело Саляновой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366246_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447560-ru.html

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Суд по делу Саляновой отложили на 8 сентября

13 сентября 2017, 13:08       Комментарии

Сегодня, 13 сентября, в Ленинском районном суде продолжился судебный процесс по делу депутата парламента Аиды Саляновой.
В начале заседания сторона защиты заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела. По причине того, что у адвоката Саляновой параллельно начинался другой процесс.
Однако прокурор Нурлан Тагаев попросил суд отказать в ходатайстве, заявив, что данные действия являются затягиванием дела. В итоге суд принял решение о переносе заседания на 14.00.
В свою очередь гособвинитель, рассказал "ВБ", что данное уголовное дело пытаются затянуть. Он отметил, что перенос был связана с тем, что якобы адвокат собиралась на другой процесс. Однако, как выяснилось, он так и не состоялся. А представительница Саляновой, зная об этом, на него даже не пошла.
"Мы не устаем повторять о том, что защита все время пытается затянуть процесс. Сегодняшний день тому доказательство. Налицо явное затягивание разбирательства. Причем откровенное. Ведь о том, что суд, на который так спешила адвокат Саляновой, был отложен, защитница прекрасно знала", - уверен гособвинитель Нурлан Тагаев.

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