Прокурор: Адвокаты умышленно затягивают дело Саляновой

13 сентября 2017, 13:08 Комментарии

Сегодня, 13 сентября, в Ленинском районном суде продолжился судебный процесс по делу депутата парламента Аиды Саляновой.

В начале заседания сторона защиты заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела. По причине того, что у адвоката Саляновой параллельно начинался другой процесс.

Однако прокурор Нурлан Тагаев попросил суд отказать в ходатайстве, заявив, что данные действия являются затягиванием дела. В итоге суд принял решение о переносе заседания на 14.00.

В свою очередь гособвинитель, рассказал "ВБ", что данное уголовное дело пытаются затянуть. Он отметил, что перенос был связана с тем, что якобы адвокат собиралась на другой процесс. Однако, как выяснилось, он так и не состоялся. А представительница Саляновой, зная об этом, на него даже не пошла.

"Мы не устаем повторять о том, что защита все время пытается затянуть процесс. Сегодняшний день тому доказательство. Налицо явное затягивание разбирательства. Причем откровенное. Ведь о том, что суд, на который так спешила адвокат Саляновой, был отложен, защитница прекрасно знала", - уверен гособвинитель Нурлан Тагаев.