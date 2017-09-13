Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Опрос "БВ": Консервации и заготовки. Как горожане готовятся к зиме?Опрос "БВ": Консервации и заготовки. Как горожане готовятся к зиме?Прокурор: Адвокаты умышленно затягивают дело СаляновойПрокурор: Адвокаты умышленно затягивают дело Саляновой

Президентом Сингапура стала женщина

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366248_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447559-ru.html

Похожие новости

Чем занимаются и где учились дети будущего президента Кыргызстана

Президент Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел КР

Президент А.Атамбаев примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН

А.Атамбаев принял главу МИД и завотделом внешней политики Аппарата президента

Сравнительный анализ ВВП при трех экс-премьерах – кандидатах в президенты

13 сентября 2017, 13:13       Комментарии

Президентом Сингапура стала 63-летняя Халима Якоб. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Эн Вай Чун после проверки всех представленных ее штабом документов, сообщает Росбалт.
Якоб стала первой женщиной - президентом страны, а также первым за 47 лет представителем малайской общины, занявшим этот пост, отмечает СМИ.
Вместе с ней за пост президента боролись два других кандидата. Однако они сошли с дистанции 11 сентября, когда не сумели получить сертификат на право быть избранным. В итоге единственным претендентом на пост президента оказалась Якоб, которая без проведения выборов, автоматически, была объявлена президентом.
Интересно, что согласно принятому в ноябре прошлого года в стране постановлению, участие в избирательной кампании могли принимать только малайцы. Помимо них в Сингапуре проживают еще две общины - китайцев и индусов, представители которых тоже занимают различные высокие посты.
Власть президента в Сингапуре ограничена, а страной фактически управляет премьер-министр.
Ранее Якоб занимала пост спикера парламента.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум