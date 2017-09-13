Президентом Сингапура стала женщина

13 сентября 2017, 13:13 Комментарии

Президентом Сингапура стала 63-летняя Халима Якоб. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Эн Вай Чун после проверки всех представленных ее штабом документов, сообщает Росбалт.

Якоб стала первой женщиной - президентом страны, а также первым за 47 лет представителем малайской общины, занявшим этот пост, отмечает СМИ.

Вместе с ней за пост президента боролись два других кандидата. Однако они сошли с дистанции 11 сентября, когда не сумели получить сертификат на право быть избранным. В итоге единственным претендентом на пост президента оказалась Якоб, которая без проведения выборов, автоматически, была объявлена президентом.

Интересно, что согласно принятому в ноябре прошлого года в стране постановлению, участие в избирательной кампании могли принимать только малайцы. Помимо них в Сингапуре проживают еще две общины - китайцев и индусов, представители которых тоже занимают различные высокие посты.

Власть президента в Сингапуре ограничена, а страной фактически управляет премьер-министр.

Ранее Якоб занимала пост спикера парламента.